مريم المهيري: إنشاء مجتمعات خضراء ضرورة ملحة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مجلس صناع التغيير لـ«COP28» يعكس إرث الإمارات في جمع أطياف المجتمع كافة والشركاء لبحث أهم القضايا التي تلمس مستقبل المجتمع، مشيرة إلى أن قضية تغير المناخ وتعزيز المجتمعات المستدامة موضوع يلمس حياة كل أفراد المجتمع، ويصمم مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليها، أمس، في بيت الحكمة في الشارقة «مجلس صناع التغيير لـ COP28» تحت شعار «المجتمعات الخضراء والمستدامة»، وركز المجلس على الابتكارات والتحديات المرتبطة بتصميم وبناء ودعم وتعزيز المجتمعات الخضراء المستدامة في الدولة.

وقالت معاليها في المجلس، الذي أدارته المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في الوزارة: «تمثل حماية الطبيعة في العالم مركزاً لكل جهودنا، لأنها لم تتلق الرعاية الكافية على مدار عقود طويلة، ومن خلال تعافي الطبيعة سنستطيع خلق مجتمعات مستدامة وتنمية مستدامة. تمتلك الإمارات رحلة طويلة نحو الاستدامة، بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الطبيعة جل اهتمامه، واليوم نرى الإمارات تزخر بالعديد من محطات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، والعديد من الممارسات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».