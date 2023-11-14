مجموعة الدانوب وبوليجود تتعاونان للتوسع في المنطقة خلال عام الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ذا جود بلاستيك، أكبر منتجي المواد المستدامة، عن التوزيع الحصري لمادتها السطحية الجديدة، بوليجود®، في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة الدانوب.

وتطورت مجموعة الدانوب لتصبح واحدة من أكبر شركات مواد البناء في الشرق الأوسط، ولها فروع متنوعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والهند. ويمتد الانتشار العالمي للشركة كذلك إلى مكاتب المشتريات في الصين وكندا، مما يعكس التزامها بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

وأقيم حفل إطلاق هذه الشراكة في 9 نوفمبر في مكتبة المواد بكولاب في دبي، خلال أسبوع دبي للتصميم. وسيُشكل هذا الحدث فرصة للزوار للتفاعل مع بوليجود® وتجربة الإمكانيات المبتكرة التي توفرها.

قال مادهوسودهان راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدانوب: «يعكس تعاوننا مع بوليجود® رؤيتنا المشتركة لمستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة، إننا متحمسون لريادة هذا التغيير في منطقة الشرق الأوسط. ونحن واثقون من أننا معاً سنحفز التغيير الإيجابي والإشراف البيئي عبر مجتمعاتنا. وأُعرب أيضاً، ونحن على أعتاب مؤتمر «كوب 28» في دبي، عن خالص امتناننا لقادة دبي ذوي الرؤية لالتزامهم الثابت بالاستدامة».

وعلق الدكتور ويليام تشيزوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا جود بلاستيك قائلاً: «تعكس شراكتنا مع مجموعة الدانوب رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة. إننا نهدف معاً إلى دفع التغيير الإيجابي والإشراف البيئي في مجتمعاتنا. ونحن متحمسون لريادة هذا التحول في الشرق الأوسط ونعرب عن خالص امتناننا لقادة دبي من ذوي الرؤية لالتزامهم الثابت بالاستدامة».

بوليجود® هي مادة سطحية مبتكرة يتم إنتاجها بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 %، وتعزز خصائصه الفريدة التصميمات الداخلية والخارجية، كما تُجسد أيضاً الالتزام بالمسؤولية البيئية. وتتمتع هذه المادة بالجاذبية من الناحية الجمالية، كما تتسم كذلك بالاستدامة، مما يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية والحفاظ على الموارد القيّمة.