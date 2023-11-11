فريق من المفاوضين الإماراتيين لتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.

وسيشهد المؤتمر حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.

ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة، كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين، وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً، ومهارات تفاوضية عالية، للتوفيق بين مختلف الآراء.

ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر «كوب28»، لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.

وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي، ودبلوماسية المناخ العالمية، أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، حرصت رئاسة «كوب28»، على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده، يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً، قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي، مشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تبلغ نحو 70 %، ما يؤكد التزام رئاسة «كوب28» بدعم تمثيل الشباب، وتفعيل مشاركتهم.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب، حرصت رئاسة «كوب28» على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين، ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال.

وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة، ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح، والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي، عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي.وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر، حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة «كوب28»، في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق .

وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي، إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين، يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة، ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ. من جانبه، أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين، عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة «كوب28».