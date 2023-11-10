مريم المهيري: استراتيجية الحياد المناخي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في متحف اللوفر أبوظبي، أمس، المجلس الثاني ضمن مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير»، التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب28» نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك برئاسة كل من معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ويأتي عقد المجلس في أعقاب إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050» أول من أمس، حيث توفر الاستراتيجية خريطة طريق ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وأكدت معالي مريم المهيري أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إحدى أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي، وتعزز دور الدولة لتسهم بشكل أكبر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030.

واستعرضت معاليها الاستراتيجية وأهم ركائزها وأهدافها التي تتضمن استهداف 6 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفايات والبناء والنقل والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 25 برنامجاً حكومياً يتضمنون عدداً من المبادرات والمشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وبينت معاليها أن الاستراتيجية ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وزيادة الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3 %، مع تعزيز الصادرات.

وتركزت نقاشات المجلس الثاني في أبوظبي على برامج المسرعات لتحقيق الحياد المناخي والمعوقات التي تحول دون ذلك وناقش الحضور إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية التي يتم تنفيذها في مجال تحول الطاقة وكيفية تعزيزها، وما هي الحواجز التشريعية أو السياسية أو الابتكارية التي تحد من التقدم الكامل نحو مستقبل أكثر استدامة، وما هي أشكال التعاون اليوم بين المجموعة الحاضرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب28» وفي المستقبل.