رئيس «كوب28» يرحب باتفاق تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

المصدر: أبوظبي - وام

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رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28» ، بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار، أمس، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة، لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله.

وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «كوب28» على تعزيز التعاون البناء، وتضافر وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمناخ من أجل رفاه البشرية في أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله الذي انعقد في أبوظبي استعداداً لـ «كوب28»، ولضمان إسهام الصندوق عند تفعيله في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.

وأشاد معاليه في ختام الاجتماع بالنتائج والتوصيات المهمة التي توصل إليها، لافتاً إلى أن اللجنة الانتقالية نجحت في معالجة التحديات خلال اجتماعها في أبوظبي، وفي إيجاد أرضية مشتركة وتقديم توصيات واضحة تساهم في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، مما يؤكد فاعلية العمل المتعدد الأطراف.

ورحب معاليه بتوصل اللجنة الانتقالية إلى اتفاق في أبوظبي على تحديد توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما من شأنه تمهيد الطريق لإنجاز اتفاق بشأن الصندوق في دبي خلال «كوب28»، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.

وشدد معاليه على ضرورة عمل كل الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق، والوفاء بالتعهدات اللازمة لتمويله خلال «كوب28»، مشيراً إلى أن حياة مليارات من البشر وسبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تبني هذه المقترحات في المؤتمر.

وأصدر الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبوظبي يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، توصيات تشمل توفير الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر حاجة إليه، وخصوصاً الدول التي تكبدت خسائر وأضراراً نتيجة تداعيات تغير المناخ، على أن تكون مسؤولية الأطراف خلال «كوب28»التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق.

وأشاد معاليه أيضاً بالجهود المكثفة للجنة الانتقالية ورئيسيها المشاركين أوتي هونكاتوكيا، مديرة إدارة تغير المناخ في وزارة البيئة في فنلندا، وريتشارد شيرمان، عضو وفد جنوب أفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي أكدت إمكانية تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي من خلال التكاتف وتضافر وتوحيد الجهود.

ويعد الإعلان عن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار من الإنجازات الرئيسية لمؤتمر «كوب27»، الذي عقد في شرم الشيخ، وكانت رئاسة «كوب28» قد وافقت على استضافة الاجتماع الخامس للجنة في أبوظبي بعد انتهاء الجلسات السابقة، دون التوصل إلى توافق على توصيات واضحة.

جدير بالذكر أن «اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار» تم إنشاؤها بعد ختام فعاليات «كوب27»، لتقوم بتقديم توصيات تخضع للمراجعة قبل انطلاق «كوب28» تمهيداً لاعتمادها أثناء فعالياته التي تبدأ في دبي خلال أقل من شهر، وسيتم تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات في أنحاء العالم، قبل انعقاد «كوب28»، لضمان تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله وتوفير التمويل اللازم له بعد المؤتمر.