الملك تشارلز الثالث يحضر مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، عن حضور الملك تشارلز الثالث مراسم افتتاح قمة العمل المناخي الدولي في مؤتمر الأطراف كوب 28، في الإمارات، بناء على دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبطلب من الحكومة البريطانية، وذلك في 1 ديسمبر 2023.

وسيلقي الملك كلمة افتتاحية في هذه القمة، وأثناء زيارته إلى الإمارات، سوف ينتهز الملك الفرصة لعقد لقاءات مع قيادات المنطقة، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28.

وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في بيان تلقت "البيان" نسخة منه، عشية انطلاق قمة العمل المناخي الدولية، سوف يحضر الملك تشارلز حفل استقبال لإطلاق "منتدى الأعمال والعمل الخيري المتعلق بالمناخ" الأول في كوب 28. هذا المنتدى، الذي يستمر ليومين بموازاة قمة العمل المناخي العالمي، تستضيفه رئاسة كوب 28 في شراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة. ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى قيادات الشركات والمؤسسات المالية والعمل الخيري سعيا لتعجيل الخروج بحلول لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة، والسعي إلى تطبيقها وتحقيق نتائج بهذا الصدد.