الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة مطلع ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم جائزة زايد للاستدامة الإعلان عن الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28).

وذلك بعد أن استحدثت فئة «العمل المناخي» لتضاف إلى فئاتها الخمس الأخرى، والتي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

ومن المقرر أن تكرّم الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية التي تقدم حلولاً مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، بما يعكس الأثر الكبير والملموس الذي يحدثه المرشحون النهائيون عن فئة العمل المناخي عبر حلولهم وابتكاراتهم التي تبرهن على أنه يمكن مواءمة الحلول على نحو يمكّن تلبية احتياجات الشعوب المتزايدة دون التأثير سلباً على البيئة.

وتتضمن حلولهم ابتكارات متنوعة تشمل الحد من انبعاثات الكربون في صناعة الخرسانة، وزراعة عشب البحر العملاق لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، واتخاذ مبادرات وسلسلة من المشاريع للحفاظ على غابات الأمازون على قيد الحياة.