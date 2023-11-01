وزير التغير المناخي في مالاوي: عمل استثنائي للإمارات لتنظيم «كوب28»

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (كوب28) واصفاً استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

وقال أوسي إن بلاده تستهدف من المشاركة في المؤتمر لتعزيز دعم برامج البلدان وتوسيع نطاق التمويل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستكون ممثلة على أعلى مستوى لإظهار جديتها على طريق مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف: «هناك حاجة لمناقشة الأسباب الجذرية للتحديات المحيطة بتمويل المناخ مع التركيز على تمويل التكيف مع التغير المناخي كقضية رئيسية نناقشها في المؤتمر».

وعبر عن ثقته بأن مالاوي ستستفيد من هذا العمل الجماعي، لافتاً إلى أن كل ما يتم نقاشه له صلة باحتياجات وتطلعات بلاده.

وحول مساعي مالاوي في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، قال أوسي: «نحن بحاجة إلى نهج شامل بدلاً من مجرد نهج يركز على المشاريع، حتى لا يتخلف أحد عن الركب وحتى يتم تضمين الجميع في المسيرة».