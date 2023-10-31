‏خارطة طريق لتسريع الانتقال بقطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28،أن رئاسة المؤتمر تركز على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، أمس تقرير: «زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية»،على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية .

يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسة اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة ويقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معالي الدكتور الجابر: «إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة».

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، « نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030»،فيما قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: «إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، بينما أكد ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 أن دور الإمارات في «كوب 28»، يستند إلى تعزيز مرونة الاستثمارات الداعمة للطبيعة في الاستراتيجية الخاصة بالمناخ.