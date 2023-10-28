الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته في «كوب 28»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أعلن المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي الخاص بالتغير المناخي التابع للاتحاد الأوروبي مقترحاته بشأن تغير المناخ والتي ستكون بمثابة الموقف التفاوضي العام للاتحاد بمؤتمر «كوب 28» الذي سينعقد لاحقا في الدولة.

وقالت تيريزا ريبيرا رودريجيز، النائب الثالث للرئيس الإسباني بالإنابة ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي لـ«البيان» في اتصال هاتفي: «نرسل اليوم رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي وهو الرائد العالمي في مجال العمل المناخي، حيث سيتواجد بدبي في طليعة المفاوضات لإظهار أقوى التزام بالتحول الأخضر وتشجيع شركائنا على أن يحذوا حذونا».

وأشارت رودريجيز إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق طموح المناخ العالمي بشكل كبير للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد وبما يتماشى مع اتفاق باريس.

ورحب المجلس الأوروبي بتقديم مساهمات وطنية محدثة للاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعكس العناصر الأساسية لحزمة (فت فور 55) الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني