مشاريع الإمارات تعزز تحول الطاقة في سيشل

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت دولة الإمارات، العديد من المشاريع الاستراتيجية في جمهورية سيشل، التي أسهمت في تحول الطاقة واستدامتها والحفاظ على البيئة.

وفي إطار استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 نهاية العام الجاري.. تسهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وصندوق أبوظبي للتنمية، في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.

وتعد «محطة ميناء فيكتوريا» لطاقة الرياح التي طورتها «مصدر»، أول مشروع للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل، ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل «ماهي»، منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل، وثلاثة عند ميناء «إيل دو». وتنتج المحطة حوالي 7 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، بما يسهم في تفادي إطلاق 10 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.