اتفاقية لاستضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أمس في مقر المجلس في أبوظبي ومارتن شنغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

ورحب معالي صقر غباش بدوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في دولة الإمارات حيث تعد هذه الزيارة الأولى له، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد المجلس أول برلمان في العالم يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2014.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلي الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، وكذلك دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030.

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة المجلس للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.