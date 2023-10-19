تفاهم بين «التغير المناخي» وبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الابتكار في نظم الزراعة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء، مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون في مجال الابتكار لتعزيز نظم الغذاء والزراعة، وذلك في إطار عام الاستدامة، وضمن استعدادات الوزارة لمؤتمر الأطراف COP28، الذي ينطلق في الإمارات الشهر المقبل.

يأتي ذلك التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز إدارة منظومة الغذاء والزراعة المتطورة في دولة الإمارات، ومواكبة كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الزراعة، وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقّع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في دبي، محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وهشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وعبد المجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.

من جهته، أكد محمد سعيد النعيمي حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، ومساعيها لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الرامية إلى تطوير إنتاج محلي مستدام، ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.

وقال: «يأتي تعاوننا مع مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تطبيق الحلول المتطورة لإدارة كامل منظومة الغذاء بالدولة، والارتقاء بها لتحقيق مختلف الأهداف الغذائية والبيئية والمناخية، على حد سواء».

وقال هشام عبد الله القاسم «يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يساعد الابتكار والتكنولوجيا في تمهيد الطريق لتحقيق هذه الأهداف، وحل أحد أكبر التحديات في العالم، في حين أن الأمن الغذائي هو سبيل التقدم والاستقرار».

وتابع: «نحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا التأثير الإيجابي على نطاق واسع، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهي أكبر منظمة إنسانية في العالم».

وفي سياق متصل، قال عبد المجيد يحيى: «يسعد برنامج الأغذية العالمي، أن يتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، لإحداث تأثير حقيقي ودائم على النظم الغذائية العالمية، من خلال قوة الابتكار التحويلية».

وأضاف: «يتمتع برنامج الأغذية العالمي، بتاريخ غني يمتد على مدى ستة عقود في استخدام الابتكار في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بدءاً من عمليات النقل الجوي الإنسانية الرائدة، وحتى توسيع نطاق التقنيات المتطورة».