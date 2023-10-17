3 مرشحين يتنافسون في جائزة زايد للاستدامة عن فئة الغذاء

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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يتنافس ثلاثة مرشحين نهائيين في جائزة زايد للاستدامة عن فئة الغذاء للظفر بالمركز الأول والذي سيتم الكشف عنه ضمن فعاليات «كوب28».

والمرشحون هم: منظمة غزة للزراعة الحضرية وشركة «ريجين أورجانيكس» ومنظمة من غواتيملا، عبر تقديم حلول مبتكرة لا يقتصر تأثيرها على إحداث تغيير جذري في الممارسات الزراعية، وإحراز تقدم ملموس في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

تحديات كبيرة

وواجهت منظمة «منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه الحضرية» في بداية انطلاقتها تحديات كبيرة، ومن ذلك النكسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل رياديات الزراعة وانعدام ثقة التجار المحليين بمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار مواجهة هذه العقبات، قدمت المنظمة نهج «التسويق التضامني بقيادة المجتمع وقت الأزمات»، الذي أدى إلى تحول لافت تمثل في اعتماد 116 بطاقة بيان تعريفية للمنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد عززت هذه الخطوة الثقة بتلك المنتجات ضمن متاجر التجزئة ونقاط البيع، ما أدى إلى زيادة الإنتاج.

وتعد شركة «ريجين أورجانيكس» أكبر منتج للمدخلات الزراعية المتجددة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وتعالج الشركة قضايا النفايات الحضرية بالتوازي مع تغيير الممارسات الزراعية، وإعادة تدوير النفايات العضوية من مكبات النفايات لإنشاء منتجات صديقة للبيئة ومقاومة لآثار تغير المناخ.

ويعتمد نهج الشركة بشكل رئيس على الاستثمار في التربة،وتأكيداً على ذلك، قال ديفيد أورباخ، المؤسس المشارك لشركة «ريجين أورجانيكس،»:إذا كنا بحاجة إلى تحسين الأمن الغذائي فعلياً، فيجب علينا أن نكون قادرين على إنتاج المزيد من الغذاء، الأمر الذي يمكن تحقيقه بالاستثمار في التربة.

بذور الذرة

وتهدف منظمة سيميلا نويفا غير الربحية في غواتيمالا إلى مكافحة سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي بتطوير بذور الذرة المدعمة بيولوجياً في منطقة تعاني تحديات غذائية صعبة للغاية.

وأشار كيرت بوين، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة سيميلا نويفا، إلى أن هذه البذور الغنية بالمغذيات تعالج أوجه القصور المتعلقة بنقص الزنك والحديد والبروتين، ما يساعد المزارعين على دعم المحاصيل ويعزز الأمن الغذائي في المجتمعات، لافتاً إلى أن المنظمة تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في حياة المزارعين وتحسين غذاء الأطفال، وتسعى إلى تطوير التقنيات والاستراتيجيات وبناء الشراكات لتحقيق هذه الغاية عبر إيجاد حل فعال لمعالجة المشكلات القائمة على المستوى البنيوي لمنظومة الغذاء.

وتلتزم سيميلا نويفا مراقبة وتقييم التأثير المحقق لمبادراتها على أرض الواقع، إذ شهد المزارعون الذين اعتمدوا البذور المدعمة بيولوجياً ارتفاعاً لافتاً في الدخل بمتوسط زيادة قدرها 182 دولاراً، وانخفاضاً بـ30 % في خسائر المحاصيل، وذلك بفضل تعزيز قدرة البذور على الثبات في وجه الظروف المناخية المختلفة.

وتتطلع سيميلا نويفا بحلول سنة 2035 إلى أن تصبح بذور الذرة المدعمة بيولوجياً منافساً رائداً للبدائل غير المدعمة بيولوجياً، وإلى توسيع قاعدة عملائها إلى ثلاثة ملايين مزارع لتوفير الإمدادات الغذائية لأكثر من 100 مليون نسمة في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم.