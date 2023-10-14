«COP28 لصناع التغيير» يدعو إلى تمكين الشباب نحو مستقبل مستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 فعالية باسم «مجلس COP28 لصناع التغيير»، الذي استضافته رائدة المناخ للشباب، ضمن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض، لتسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وضمان الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، ضمن المفاوضات المناخية.

منصة أفكار

وشهدت الفعالية، التي مثلت منصة لإيصال أفكار وتطلعات واهتمامات الشباب إلى القادة، حضور كل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة للدولة للتغير المناخي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والبروفيسور فرانشيسو كورفارو، المبعوث الإيطالي الخاص بتغير المناخ.

وشددت الشيخة شما بنت سلطان على أهمية مشاركة الشباب في مراحل النقاش والتخطيط الخاصة بالعمل المناخي، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل من تبلغ أعمارهم دون الثلاثين نصف سكان المنطقة.

وأضافت: «توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكثير من فرص النمو المستدام، والتي تشمل التقدم في مجال الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار، والتوطين، وتطوير المدن المرنة مناخياً، وتحسين المهارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويمثل الشباب العربي جزءاً أساسياً من هذا النمو، حيث يعتبِر 40 % منهم أن تغير المناخ هو أكثر التحديات التي تواجه جيلهم».

ركيزة رئيسية

ويأتي انعقاد «مجلس COP28 لصناع التغيير»، الذي استضافته رائدة المناخ للشباب، في إطار إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل COP28، وهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام، حيث تحتل آراء ومقترحات الشباب مكانة أساسية ضمن مساعي رئاسة المؤتمر لسماع جميع الآراء، وتحقيق توافق يسهم بإنجاز تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي.

وناقش المشاركون الجهود الخاصة بضمان مشاركة الشباب، ضمن منظومة عمل مؤتمرات الأطراف في COP28، وما بعده، كما تضمنت المناقشات تعزيز التعاون الإقليمي، واستكشاف إمكانية إطلاق شبكة شبابية للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيجاد طرق لإشراك الشباب بالمفاوضات المناخية، ضمن مختلف المستويات الحكومية.