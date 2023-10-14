31 أكتوبر الجاري.. موعد استقبال حلول مسابقة رصد تأثير الفيضانات

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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حدد مركز محمد بن راشد للفضاء، 31 أكتوبر الجاري، موعداً لاستقبال حلول مبتكرة من الشركات الناشئة المحلية والعالمية، التي تستهدف معالجة القضايا البيئية الملحة.

وذلك ضمن مسابقة «تحدي رصد تغير المناخ والفيضانات عبر الأقمار الصناعية»، التي أعلن عنها مؤخراً، وذلك بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، فيما من المقرر الإعلان عن المرشحين النهائيين في 6 نوفمبر المقبل، حيث ستتم دعوتهم لعرض مقترحاتهم وابتكاراتهم، خلال معرض دبي للطيران 2023.

تطوير أجهزة

وتتطلب المسابقة تطوير أجهزة وأدوات من الشركات الناشئة، التي تستخدم صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، لرصد تأثير الفيضانات بدقة، ويجب أن تميز الأدوات والأجهزة المطورة بين أنماط الفيضانات وصور الأقمار الصناعية، وأن تحلل التغيرات في الغطاء الأرضي، ومستويات المياه، والبنية التحتية.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، فيما سيتم تقديم جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار في حسابات Amazon Web Services، للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف دولار للمركز الثاني، و5 آلاف دولار للمركز الثالث، بينما يمكن إرسال المقترحات على الرابط التالي: https://forms.gle/amhiYgVeQ6LZjkiE9.

ويمكن للشركات الناشئة الاطلاع على مجموعة بيانات وخرائط الفيضانات «OMBRIA»، والتي تتضمن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية Sentinel-1 وSentinel-2، للعديد من المناطق قبل وبعد تعرضها للفيضانات، حيث ستتاح جميع البيانات على الرابط https://github.com/geodrak/OMBRIA.، كما يجب أن تميز المقترحات بين المناطق التي غمرتها الفيضانات والمناطق التي لم تغمرها الفيضانات.

ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، ما يسبب فيضانات شديدة، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية، ونزوح المجتمعات، وخسائر في الأرواح.