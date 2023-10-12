محمد بن راشد يدعو رئيس وزراء سريلانكا لحضور COP28

المصدر: كولومبو ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى دينيش غوناواردانا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة مــن 30 نوفمبــــر إلــــــى 12 ديسمبــر مـن العـــــــام الجاري.

وسلم الرسالة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، خلال لقائه دينيش غوناواردانا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعلي صبري، وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا) التي استضافتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وبحث الصايغ خلال الاجتماعين علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وسريلانكا وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية إضافةً إلى دعم الشراكات بين المؤسسات المختلفة في البلدين الصديقين.