الرئيس المعين لـ COP28 ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان في بيان مشترك أن تغيُّر المناخ يشكل تحدياً وتهديداً كبيراً للبشرية وكوكب الأرض

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا في بيان مشترك اليوم اتفاقهما على أن تغيُّر المناخ يشكل تحدياً وتهديداً كبيراً للبشرية وكوكب الأرض، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملاً فعّالاً وطَموحاً من جميع الدول، من خلال تسريع تعزيز كافة جوانب مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2030، بما يساهم في تحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية في نقاشها مع رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحفيز التقدم في جميع عناصر العمل المناخي، وأهمية دعم جهود الحد من الانبعاثات من خلال انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، مع مراعاة معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانتقال، وضمان إسهامه في خلق فرص عمل مجدية.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها لما أنجزته دولة الإمارات، والدور الريادي لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في تنفيذ رؤية القيادة في الإمارات وتنسيق جهود الدولة الهادفة لبناء عملية تفاوضية تهدف إلى الاتفاق على خطة واضحة لتسريع التقدم، من خلال إنجاز عملية عالمية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، تضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وتحتوي الجميع في منظومة العمل المناخي.

جدير بالذكر أنه سيُعقد COP28 في مدينة إكسبو بدبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وبهذه المناسبة، ستقيم إيطاليا مساء الأول من ديسمبر في دبي حفلاً موسيقياً لأوركسترا "تياترو ألا سكالا" العالمية احتفاءً بالصداقة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتشجيعاً للوفود في COP28 على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.