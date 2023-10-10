تعاون بين «التغير المناخي» و«تدوير» لإزالة الكربون من النفايات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بهدف إطلاق مبادرة «صفر نفايات» العالمية، والتي تهدف لحشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الحراك العالمي والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43 % بحلول عام 2030 من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «تدوير» تحت قيادة وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بعقد جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الشركاء في الإمارات والعالم حول مستهدفات الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وصولاً للمستهدفات من هذه المبادرة.

وتركز المبادرة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات في العالم على الرغم من تأثيرها المباشر على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتغير المناخ، ويمكن لقطاع إدارة النفايات المساهمة في تخفيض الانبعاثات، وتحسين جودة إعادة التدوير وتقليل فقد الطعام وهدره.

جاء توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، بحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «سنعمل مع «تدوير» على حشد العالم من جديد من أجل تبني حلول عملية لاستدامة قطاع النفايات وزيادة مساهمته في خفض الانبعاثات، وهو ما سوف يعزز دور الإمارات في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم.

وأضافت معاليها نثق في قدرتنا مع تدوير إلى إحداث تغيير ملموس في إدارة نظم النفايات في العالم، بما يخدم الأجندة الدولية البيئية والمناخية خلال الفترة المقبلة».

خطوة مهمة

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري: يعد توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع للحد من ظاهرة تغير المناخ، إذ يعتبر قطاع إدارة النفايات أحد أبرز القطاعات عالمياً، ومن خلال مبادرة صفر نفايات، نهدف إلى إنشاء منصة للحوار وزيادة الوعي حول أهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات.

وأضاف: ومن خلال شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة رونالد برجر، نتطلع إلى إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.