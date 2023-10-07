تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«أمازون ويب» في مجال المناخ

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن إطلاق تحدي «التغير المناخي لرصد الفيضانات بواسطة الأقمار الاصطناعية»، بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، لتشجيع الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة القضايا البيئية الملحة، في معرض دبي للطيران 2023، المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.

ويهدف هذا التحدي إلى تطوير أدوات توظف الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الاصطناعية، وتحليل البيانات لرصد آثار الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر. المسابقة مفتوحة أمام الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وتقدم جائزة مالية عبارة عن رصيد في حسابات خدمات أمازون ويب، قدرها 25000 دولار للفائز بالمركز الأول، و10000 دولار للمركز الثاني، و5000 دولار للمركز الثالث.

وشكل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، حيث أدى إلى حدوث فيضانات شديدة القوة، تسببت بأضرار في البنية التحتية، وتشريد للمجتمعات، وأوقعت خسائر في الأرواح. كما أن النظم البيئية الساحلية، التي تُعد هامة للغاية للحماية من العواصف، باتت مهددة أيضاً. تعتبر أدوات وتقنيات المراقبة والرصد الفعالة، ضرورية للغاية، لمواجهة التحدي الذي يلوح في الأفق.