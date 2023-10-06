«إقامة دبي» تستعرض خطط العمل استعداداً لمؤتمر الأطراف

المصدر: دبي- البيان

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عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماعاً موسعاً، بقيادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، استعرضت من خلاله استراتيجيتها وخطتها، للمشاركة في في مؤتمر «COP28» بنسخته الـ 28.

وضم الاجتماع الموسع اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمال زعل بن كريشان المهيري، نائب الرئيس لأمن الملاحة الجوية، وعضو اللجنة العليا لمؤتمر «COP28»، كما شارك في الاجتماع العقيد عيسى أحمد شاهين، مدير إدارة مراقبة الجوازات في مطار آل مكتوم، والرائد علي عبيد القصاب، مدير إدارة أذونات الدخول، وعدد من مساعدي المدير العام.

تيسيرات

وأكد الفريق محمد المري خلال الاجتماع أهمية ومكانة إقامة دبي الرائدة، وخبرتها الواسعة بمجال المشاركة في تنظيم وإنجاح الفعّاليات الدولية المقامة في دبي، حيث اطلع على آليات التنسيق وتسهيل إصدار التأشيرات للمشاركين في المؤتمر، ودعا إلى تيسير وتسريع إجراءات الدخول والإقامة للضيوف والمشاركين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ، خلال الاجتماع أن المؤسسة تعمل بجدية على توحيد الجهود وتكثيف التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات، وضمان نجاح الفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي.

استراتيجية

وأضاف: دبي تُعتبر من الجهات الرائدة في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، نظراً لمكانتها الاستراتيجية والهيكلية المتقدمة، التي تجعلها وجهة مُثلى للتجمعات العالمية، حيث تلعب دبي دوراً حيوياً في تعزيز ودعم الحوار العالمي، وتبادل المعرفة والتجارب بين الدول والثقافات المختلفة.

وشدد الفريق المري على أنّ استضافة دبي تأتي من واقع حرصها على تعزيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، والتنقل المستدام وإدارة النفايات بطرق مبتكرة، وبما يؤكد التزامها الجاد بالاستدامة البيئية، والحفاظ على المناخ على مستوى عالمي، والاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

مهام

واستعرض اجتماع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أعمال ومهام الفريق، الذي تم تشكيله من ممثلي قطاعات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للتنسيق مع مكتب عمليات المؤتمر لوضع الخطوات الأولى لإطلاق منصة تقديم الطلبات الخاصة بتأشيرات المشاركين في COP28 «كوب» 28.

حيث تم الاتفاق على نوع التأشيرة، التي سيتم إصدارها للضيوف وآليتها، والتنسيق مع الأمم المتحدة، وفريق عمليات المؤتمر لتنظيم عملية الإصدار للمشاركين في المؤتمر.

كما ناقش الاجتماع الخط الساخن، الذي خصصته إقامة دبي للتواصل مع مركز القيادة والتحكم الذكي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع في حال وجود أي عقبات تواجه ضيوف المؤتمر أثناء دخولهم أو مغادرتهم من منافذ الدولة، وقد تم تعميم هذا الرقم ضمن ملف تعريفي بالمؤتمر على جميع منافذ الدولة، لتهيئة الموظفين لهذا الحدث العالمي البارز.