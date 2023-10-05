الإمارات تجدد الالتزام بدعم أهداف التنمية المستدامة عالمياً

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات التزامها بدعم العمل الجماعي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تحقيق الطموحات، وحماية المكتسبات التي تمت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت مواصلتها جهودها وعملها باتجاه حصاد تقدم ملموس في كل القضايا العالمية الملحة في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان الدولة أمام المناقشة العامة للجنة الثانية خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، ألقاه المستشار، محمد بستكي، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

وشدد بيان الإمارات على تكثيف الجهود، وشحذ الهمم، لتقوية التعاون الدولي، وتبني رؤى مشتركة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر البيان «تبقى دولة الإمارات دائماً على قدر المسؤولية، وواجهت التحديات، من خلال استشراف المستقبل والاستعداد له». وأضاف «التقدم الكبير الذي حققته في 50 عاماً يستند إلى القناعة الراسخة بأهمية الشراكات لتحقيق النجاح».

وتابع بيان الدولة «تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في إطار (UNFCCC)، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. يجب أن نواجه الحقائق بشجاعة، نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030، وتصحيح المسار بشأن التكيف والتمويل بما يشمل «صندوق الخسائر والأضرار»».

واستطرد البيان «تعمل رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف على ضمان استجابة العالم لخطة عمل واضحة وفعالة. نريد أن يكون المؤتمر نقطة التحول التي ينتقل فيها العالم من الطموح إلى العمل».