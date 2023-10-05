«المجلس البيئي والبلدي» يناقش المشاريع المستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست أمس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي استضافته بلدية دبي في «دبي سفاري» بهدف مناقشة عدد من أهم الملفات البيئية والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المستدامة للحفاظ على البيئة ومواردها.

وأثنت معالي مريم المهيري خلال كلمتها في الاجتماع على جهود مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في تعزيز روح التعاون والتكامل بين فرق العمل بين كل الجهات المعنية بالعمل البيئي والبلدي في دولة الإمارات، حيث قالت: «إن جهودكم البلدية والبيئية تعد ركيزة رئيسية لتطبيق توجهاتنا الاستراتيجية في التأقلم والحد من تداعيات التغيرات المناخية، حيث يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق «COP28» نوفمبر المقبل في الإمارات، والذي نحرص خلاله على استعراض تجربتنا المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي».

وتابعت معاليها: «بالتأكيد ستكون مشاريعنا ومبادراتنا في صدارة تلك التجربة، خصوصاً عمل هذا المجلس الموقر على المساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050. ومعكم سنعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تطوير الخدمات المقدمة في مجال العمل البلدي والبيئي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد من خلال البنية التحتية المتميزة، وبالتالي الارتقاء بحياة كل أفراد المجتمع».

مناقشات

وتم خلال الاجتماع مناقشة متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعراض دراسة رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، والتي تهدف إلى رصد التوزيع المكاني والزماني للمواد البلاستيكية. كذلك تم الاطلاع على مستجدات تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يهدف لخفض الإنتاج المتوقع من مركبات الهيدروفلوروكربون وخفض استهلاكها بأكثر من 80% على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.

واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد أخيراً في سلطنة عمان بحضور معالي الوزيرة مريم المهيري، كما استعرض الاجتماع دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، بناءً على القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022.

حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتورة نوال خليفة الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التغير المناخي والتنمية الخضراء بالوكالة، وعذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.

وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.كما حضر الاجتماع الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وعبدالله سامي الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعلي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة.