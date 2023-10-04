اتفاقية لإنتاج الهيدروجين وقوداً للسيارات لأول مرة في الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان» الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، الاتفاق على أول مشروع من نوعه لإنتاج وتعبئة الهيدروجين كوقود للسيارات في دولة الإمارات. وأوضح - لـ «البيان» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2023» – أن المشروع عبارة عن بناء محطتين لإنتاج وتعبئة السيارات بوقود الهيدروجين في أبوظبي ودبي.

وقال: حصلنا على الموافقات لإنشاء المشروع في دبي في مدينة إكسبو وسوف تكون المحطة جاهزة للعمل نهاية أكتوبر وقبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وسيكون لدينا سيارات ومحطة في مدينة إكسبو، بالإضافة إلى بناء محطة في مدينة «مصدر» في أبوظبي في الوقت نفسه. وأكد أن المشروع يحتاج تنفيذه إلى ما يقرب عام ولكن تم تكثيف العمل للانتهاء منه خلال ما بين 3 إلى 4 أشهر.

3 دقائق

وأضاف إنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط سيتم تعبئة السيارة بالهيدروجين خلال 3 دقائق ونصف فقط، وهذا إنجاز كبير لم يحدث من قبل لتوفير وقت تعبئة السيارات بالوقود مقارنة مثلاً بشحن السيارات الكهربائية. وقال: من مميزات المشروع أنها ليست مجرد محطة وقود عادية ولكن المحطة لإنتاج الهيدروجين من الطاقة الخضراء التي سوف نحصل عليها من «مصدر» ثم تعبئة السيارات بغاز الهيدروجين كوقود نظيف للسيارات.

وأشار إلى أن الهيدروجين نظيف ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأضاف إن العالم يواجه مشكلة بسبب تعبئة السيارات أو الشاحنات بالجازولين والديزل والبنزين لما لها من تأثير على البيئة بسبب الغازات الكربونية، واستخدام الهيدروجين يقلل الغازات الكربونية. وأشار إلى أن شركة «إم إم إي سي مانسمان» للمقاولات هي المقاول الرئيسي لمشروع إنتاج وتعبئة الهيدروجين في السيارات الخفيفة، حيث سيتم استخدام الهيدروجين كوقود لتعبئة السيارات.

خبرة كبيرة

وأضاف إن «إم إم إي سي مانسمان» شركة إماراتية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة والمواد الخام، واستقطبت الشركة عدداً كبيراً من المتخصصين للقيام بمهام المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود شراكة مع مجموعة «Linde» الألمانية التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق الإماراتي، وسوف يكون المشروع الأول بين الجانبين في قطاع إنتاج وتعبئة الهيدروجين السيارات الخفيفة.

وحول السيارات التي تعمل بالهيدروجين أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان» وجود شراكة مع شركتي «تويوتا» و«BMW» للسيارات بخصوص السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين.

مذكرة تفاهم

وأعلنت شركة «إم إم إي سي مانسمان»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «ليند Linde»، والتي تحدد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في الإمارات. وجرى توقيع المذكرة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بحضور الكساندار شونفلدار، سفير ألمانيا لدى الدولة، ووقعها كل من المهندس أنس الجعيدي، والدكتور ستيفن رتشتر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى مجموعة «Linde»، وعدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وتحدد المذكرة آليات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، من بينها تطوير وتشغيل محطة لتزويد المركبات بالوقود الهيدروجيني والتي سيقع موقعها في إمارة دبي، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من الهيدروجين كوقود بديل واستعراض أبرزها خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى جانب تطوير تقنيات تسهم في خفض انبعاثات الكربون وإزالته، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وقال المهندس أنس الجعيدي، يأتي توقيع المذكرة في إطار التزامنا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة بمجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، بهدف تطوير حلول مبتكرة وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، إلى جانب تعزيز إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031.