دبي تستضيف مؤتمر حوكمة السنوي 28 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد «حوكمة»، عن تعاونه مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات (ICGN)، لتنظيم مؤتمر حوكمة السنوي لعام 2023، تحت شعار «رأس المال والشركات ومؤتمر الأطراف (كوب 28)».

وسيعقد المؤتمر في دبي يومي 28 و29 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من قادة وخبراء الحوكمة، وأن تتجاوز النقاشات في هذا المؤتمر البارز، المواضيع التقليدية، بحيث سيوفر المؤتمر منصة استراتيجية لعقد حوار بنّاء حول التفاعل بين كل من منظومة البيئة المالية.

والإشراف والتوجيه المؤسسي، وجدول أعمال مؤتمر الأطراف «كوب 28». تواجه الصناعات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة، حيث يأتي هذا المؤتمر ليرسم مسار الحوكمة المسؤولة والنمو المستدام على المستوى العالمي، وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، عن أهمية هذا التعاون، قائلاً: «يمثل تعاوننا مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، خطوة استراتيجية نحو تعزيز النقاشات الشاملة حول التكامل بين الأنظمة المالية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28» المتعلقة بالمناخ.

حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر نحو مستقبل قائم على التميز في مجال الحوكمة والقيادة الريادية». وتابع: «يوفر المؤتمر، على مدار يومين، رحلة فكرية في مدينة دبي، حيث سيجتمع خلاله عدد من الشخصيات البارزة ورواد الفكر والخبراء».