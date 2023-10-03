شريف العلماء: «أديبك 2023» محطة مهمة تسبق استضافة «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الدورة الحالية من معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبك 2023) محطة مهمة تسبق استضافة دولة الإمارات فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) نهاية نوفمبر المقبل.

وقال العلماء في تصريحات له بهذه المناسبة: «الجميع ينتظر نسخة حيوية من المعرض، والمتوقع أن يسهم بدور مؤثر في المحافظة على زخم الجهود المناخية العالمية، من حيث تحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء في العالم، قبل انطلاق الحدث العالمي».

وأضاف العلماء «إن صانعي القرار ينظرون باهتمام كبير للنسخة الحالية من المعرض نتيجة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها التحول في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لإحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي».

وأوضح العلماء، أن دولة الإمارات حريصة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، والانتقال السريع نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة، بما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة.

وشدد العلماء في ختام تصريحاته على أن الجهود الوطنية في الدولة أسهمت في تحقيق تقدم كبير في محور تحول الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر 2023 لتتقدم الإمارات ثمانية مراكز عن العام السابق، لتتبوأ المركز الثاني.