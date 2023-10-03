«بابكو للطاقة» تتطلع لتبني نظام طاقة منخفض الكربون لمستقبل أكثر استدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو للطاقة» أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» ومؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» فرصة قيمة لجمع شركات الطاقة للمساعدة في حل مشاكل التغيرات المناخية، لافتاًً إلى دورهما في المساهمة في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال جلب المهارات والقدرات لتحقيق التغير الصحيح والصارم نحو الحد من التغير المناخي.

وأضاف توماس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «أديبك 2023»، أن «بابكو للطاقة» تتطلع إلى المستقبل من خلال تبني نظام طاقة منخفض الكربون والانتقال من شركة نفط وطنية إلى شركة طاقة دولية، حيث تعمل المجموعة الآن على وضع خطط واستراتيجيات لدراسة إمكانية العمل في أي بيئة دولية.

ولفت إلى أنه تم البدء في البحث عن فرص خارج مملكة البحرين لتوسيع أعمال «بابكو للطاقة» والانتقال إلى هذا التحول، حيث تم وضع حوكمة صحيحة للشركة للتمكن من تنفيذ المستهدف.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو للطاقة» إلى التعاون مع حكومة البحرين لتطوير استراتيجية الطاقة الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً، وذلك بهدف تنويع إمدادات الطاقة والتحرك أكثر نحو الطاقة المستدامة، حيث تعكس الاستراتيجية حرص مملكة البحرين على تنويع مصادر الطاقة.

وذكر أن الشركة تنظر إلى الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية، والمفاعلات المعيارية الصغيرة في المجال النووي والكتلة الحيوية وغيرها على أنها من الأساسيات المطروحة في الاستراتيجية التي يجب العمل عليها.