تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. الاستدامة محور نقاشات «القيادات العربية الشابة»

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بنسخته الخامسة، للأسبوع الثالث على التوالي، وبمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، ناقشوا فيها التحديات التي تواجه إنتاج المحتوى الرقمي الملهم والمتخصص في مجالات الاستدامة والبيئة والتغير المناخي، وذلك في مركز شباب أبوظبي، وبالتعاون مع صحيفة «ذا ناشونال» و«العين الإخبارية» و«سي إن إن» الاقتصادية وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

فرصة

وفي جلسة نقاشية، عقدت افتراضياً، مع المشاركين في البرنامج، قال علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، إن هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح الإعلام، متوافرة في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، وهي القيادة الرشيدة والاستثمار في الإعلام والإرادة في توصيل الثقافة العربية إلى العالمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم لنا هذه الفرصة التي لم تكن متاحة من قبل، ويذلل العقبات التكنولوجية لإنتاج محتوى عربي واسع الانتشار، مثل المونتاج و الدبلجة الصوتية وإعادة إنتاج الأصوات والصور وغيرها، لكسر الحواجز اللغوية مع الآخرين، سواء في مسلسلاتنا أو أفلامنا أو غيرها، لتصل إلى مجتمعات غير ناطقة بالعربية.

وقدمت صحيفة «ذا ناشيونال» عدداً من الجلسات النقاشية التي تطرقت إلى المهارات التي يجب أن يمتلكها الإعلامي الناجح، ليكون قادرا على تقديم محتوى إخباري متميز في منصات التواصل الاجتماعي، إضافة للحديث عن طرائق التغطية الصحفية الناجحة لمؤتمر الأطراف للتغير المناخ «كوب28» الذي سيعقد قريباً في الإمارات.

وقدمت العين الإخبارية جلسة بعنوان الشباب العرب وقضايا الاستدامة.. واجبات حتمية وواقع متعثر، سلطت الضوء على دور الشباب في تعزيز مفاهيم الاستدامة، والتحديات التي تواجه صناعة المحتوى المتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

كما قدمت جلسة تحدثت عن دور الشباب في التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجههم في هذا القطاع، ودورهم في وضع الأهداف وتوفير الوسائل التي تساعدهم على تحقيقها، بما يخدم أهداف التنمية في المجتمعات.

استدامة

وتناولت الورشة التفاعلية التي قدمتها (CNN) الاقتصادية، بعنوان دمج الوسائط الرقمية في تغطية الاستدامة في المنطقة العربية، الوسائل المبتكرة المستخدمة في دمج القصص الإنسانية في المحتوى المرئي لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ.

ونظمت أكاديمية سكاي نيوز عربية جلسة عن صناعة المحتوى في وسائط التواصل الاجتماعي، وأهمية معرفة وتحديد الجمهور المستهدف واختيار الوسيلة المناسبة لتحديد شكل ونوع الموضوع والمحتوى الرقمي المقدم لكل فئة.

كما قدم الإعلامي ومقدم البرامج فيصل بن حريز ورشة عمل عن بودكاست، تحدث فيها عن أهمية التخصص في مجال الإعلام وتقديم المحتوى، والمواصفات والمهارات المطلوب توافرها في الإعلامي الناجح، مستعرضاً أسرار التقديم والتأثير عبر المحتوى المتميز.