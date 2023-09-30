بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وجنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرج - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نوسيفوي مابيسا نكاكولا، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، وأموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني لجنوب أفريقيا، على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، المنعقد في دولة جنوب أفريقيا بحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلماني جنوب أفريقيا، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تنظر إلى جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة نظرة احترام وتقدير لدورها الفاعل في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين، وتثمن على الدوام مواقف جمهورية جنوب أفريقيا الداعمة للملفات الإماراتية على مختلف الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية، وهذا يتوافق تماماً مع طبيعة علاقات بلدينا التي تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما قدم معاليه دعوة لرئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا وإلى رئيس المجلس الوطني لبرلمان جنوب أفريقيا للمشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني، الذي سينعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023 على هامش كوب 28.