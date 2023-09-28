خلفان بلهول: ترجمة نقاشات «أسبوع المناخ» إلى نتائج

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن متحف المستقبل يهدف إلى جمع حوارات المستقبل المهمة للبشرية، وتوقع عقد أكثر من 20 أسبوعاً حوارياً على مدار العام تشمل قضايا مختلفة، وعلى رأسها قضية التغير المناخي.

وقال بلهول على هامش فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع مستقبل المناخ»، «هذا التجمع من أهم التجمعات في متحف المستقبل إن لم يكن الأهم، كونه يعنى بالتغير المناخي الذي يهم 8 مليارات نسمة حول العالم»، لافتاً إلى رسالة القيادة بأن يكون متحف دبي للمستقبل ملتقى رئيسياً لأهم الحوارات المستقبلية التي تصب في مصلحة البشرية.

وأضاف أن النقاشات والطروحات التي يشهدها أسبوع المناخ حالياً تأتي ونحن نقترب من موعد انعقاد «كوب28»، ونأمل أن تترجم إلى نتائج ملموسة تتماشى مع الخطط القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى التي ترسمها دولة الإمارات في «كوب28». وأشار إلى أن بعض القضايا والعناوين قد تكون قصيرة المدى وتتطلب جلسة أو جلستي نقاش لكن قضية مثل التغير المناخي لا بد من دراستها والتركيز عليها بشكل مستمر، مؤكداً أن المتحف سيشهد سلسلة من النقاشات المستمرة لإيجاد حلول تصب في مصلحة الإنسانية.