سلطان الجابر خلال اجتماع رفيع المستوى: العالم يحتاج إلى خطة للعمل المناخي

المصدر: بكين - البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة «كوب28» على تكريس التوافق بين كافة الأطراف، وتطبيق نهج مدّ جسور التواصل مع المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون والعمل الجماعي، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي العالمي، بالتزامن مع ضمان النمو المستدام للأجيال الحالية والمقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الخامس للحوار رفيع المستوى لأصدقاء اتفاق باريس، الذي عُقد الأسبوع الجاري في العاصمة الصينية بكين، حيث أشاد بالدور الريادي للصين في الجهود العالمية الهادفة لتحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.

واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى وانغ يي وزير خارجية الصين، وزهاو ينغمين نائب وزير البيئة الصيني، وشيه تشن هوا المبعوث الصيني الخاص للمناخ، ولورانس توبيان رئيسة مؤسسة المناخ الأوروبية، وإحدى مهندسات اتفاق باريس.

وشدد معاليه، في كلمته، على ضرورة تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وقال: «إن الوقت المتاح أمام العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قصير ومحدود، ما يتطلب وضع خطة عمل واضحة ومفصلَّة، تقدم الاستجابة المنشودة عبر جميع الركائز الرئيسة لاتفاق باريس».

خطة عمل

كما أشار معاليه إلى الحاجة الملحَّة للتوافق على خطة عمل طموحة لموضوع التخفيف، ووضع اللمسات الأخيرة على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وآليات تمويله، والتوافق على منهجية عادلة ومُنصفة لوسائل التنفيذ.

وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأن خطة عمل «كوب28»، ستحرص على تحويل طموحات الاتفاق إلى نتائج عملية وملموسة، ولفت إلى أن الركيزة الأولى للخطة، هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالدور الريادي للصين في جهود تحقيق هذا الانتقال، وأعرب عن ثقته بقدرة العالم على تحقيق التقدم المنشود في هذا المجال.

وأضاف معاليه: «استطاعت الصين زيادة قدرتها الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، لتبلغ 1000 غيغاواط، وهي في طريقها لإنتاج 500 غيغاواط إضافية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يتماشى بشكل كبير مع دعوة (كوب28) إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، بحلول عام 2030».

تمويل

وقال معاليه: «إن الصين ستقوم أيضاً بدور حيوي في توسيع نطاق النمو الأخضر، عبر تعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية».

كما أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وترتيبات تمويله خلال «كوب28»، وجدد دعوته للدول المانحة إلى مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.