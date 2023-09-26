«أسبوع مستقبل المناخ» ينطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف «متحف المستقبل» عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر وخبراء البيئة والاستدامة في «أسبوع مستقبل المناخ»، لمدة 5 أيام، بدءاً من اليوم ، لمناقشة واستعراض حلول عملية للتصدي لواحد من أكثر التحديات في عصرنا، التي يواجهها عالمنا، وهو التغير المناخي.

ويهدف «أسبوع مستقبل المناخ»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة «فكر» أيضاً، للتعمق في دراسة سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة أسباب تغير المناخ، واستكشاف تأثير التقنيات الذكية، والقرارات المستندة إلى البيانات على تصميم المدن المستدامة في المستقبل، ومناقشة فرص الاستفادة من تلك التقنيات في تعزيز مشاركة الأفراد، وتحول قطاع النقل، وزيادة كفاءة الموارد.

وقالت ميثاء المزروعي مديرة البرامج في متحف المستقبل: «يجيب هذا التجمع عن أسئلة عالمية هامة حول مستقبل التغير المناخي، وكيفية تمكين الشركات ورجال الأعمال ومبادرات الأفراد للمساهمة في التصدي لتحديات المناخ، وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي المناخي، والسلوكيات الإنسانية، ودور التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضافت: « يقدم صانعو الأفلام والمصورون، إلى جانب العلماء والخبراء، مقترحاتهم لرفع مستوى الوعي حول قضايا تغير المناخ بشكل فعال، وذلك من خلال تسخير قوة رواية القصص المرئية، لنقل مدى إلحاح القضايا البيئية وتأثيرها، والمساهمة في تعزيز العمل الجماعي. كما يمكن للجميع المساعدة في الحد من تغير المناخ، بدءاً من الطريقة التي يسافرون بها، إلى الطاقة التي يستهلكونها، والطعام الذي يتناولونه».