«COP28» ينعش السياحة بدبي خلال الأسابيع المقبلة

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس في أبوظبي «قمة مستقبل الضيافة» ضمن فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» بمشاركة مئات الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر. وشهد اليوم الأول جلسات متنوعة حول السياحة المستدامة باعتبارها أهم محاور قمة مستقبل الضيافة، كما تضمنت الفعاليات مناقشات مهمة ضمن المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم، إضافة إلى مناقشة الاتجاهات الرئيسية بقطاع الضيافة وتم تنظيم جلسات خاصة حول التكاليف والذكاء الاصطناعي والعقود.

دبي

أكد هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا - في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات القمة ـ أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» سوف يسهم في انتعاش السياحة في دبي خلال الأسابيع المقبلة. وقال: نحن متفائلون تجاه مستقبل أعمالنا، لا سيما في الربع الأخير من السنة، حيث نتوقع تدفق المسافرين لحضور فعاليات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28»، إضافة إلى موسم الشتاء المقبل، الذي عادةً يستقطب المسافرين إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم. وأوضح أنه سيتم افتتاح فندق هوليداي إن وفندق أجنحة ستي بريدج في قلب الخليج التجاري في دبي، في وقت لاحق هذا العام، حيث يقع كلا الفندقين في مواقع رئيسية، ويشكلان خياراً رائعاً للضيوف الذين يتطلعون إلى تحقيق خيارات الضيافة للترفيه أو العمل.

زيادة الطلب

وحول النمو الإجمالي لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في المنطقة خلال العام 2023، قال هيثم مطر: شهدنا هذا العام زيادة في الطلب في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمونا والأداء الإجمالي الذي سجل مستويات استثنائية. واعتباراً من أغسطس العام الماضي وحتى تاريخه، وصل متوسط الإشغال في فنادقنا في المنطقة إلى نسبة بلغت 70%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. وحققت بعض الأسواق الرئيسية معدلات إشغال تتراوح بين 80 إلى 90% خلال فترات الذروة هذا العام.

وحول التطورات المنتظرة في الأشهر المقبلة، أكد هيثم مطر أن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تشمل مجموعة مميزة من الفنادق في طور الإنشاء في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، تعِدُ جميعها بتقديم تجارب متميزة. ومن المقرر خلال الفترة من أوائل إلى منتصف العام المقبل، أن يتم افتتاح العديد من الفنادق المميزة في جميع أنحاء المنطقة.

الاستثمار

وأكدت جنى بدر مدير عام شركة (ذا بنش) الشركة المسؤولة عن تنظيم الفعالية ـ في تصريحات لـ«البيان» أن «قمة مستقبل الضيافة انطلقت تحت شعار «التركيز على الاستثمار»، مشيرة إلى أن اليوم الأول تناول العديد من المحاور المهمة حول توجهات الاستثمار في قطاع الضيافة والفرص التي يحفل بها قطاع السياحة في المنطقة بمشاركة أكثر من 100 متحدث من رواد ورجال الأعمال وقادة صناع الضيافة والسياحة العاملين، ولمناقشة العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح مستقبل الضيافة، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات حول الاستِثمار وطرقه ومواضيع الاستدامة والتكنولوجيا ودورها في القطاع.