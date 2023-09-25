3 محاور لأجندة «أسبوع مستقبل المناخ» في «متحف المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، غداً، فعاليات «أسبوع مستقبل المناخ» التي ينظمها «متحف المستقبل» بالتعاون مع مؤسسة «فكر»، وتستمر إلى 30 سبتمبر الجاري، ويناقش عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم عدداً من أهم التحديات المناخية في 20 جلسة رئيسة تنعقد على مدار 3 أيام «26 و27 و30 سبتمبر»، إضافة إلى 6 ورش عمل و3 فعاليات مصاحبة.

وستركز الفعاليات والحوارات على 3 محاور رئيسية تشمل مستقبل العمل المناخي ودور التكنولوجيا في مواجهة تحدياته، والجيل القادم من الحلول المناخية ودور ريادة الأعمال في تطويرها، وأهمية تعزيز الوعي المناخي والسلوكيات الإنسانية لتحقيق الأهداف المناخية.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بكلمة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل الذي يتحدث عن رسم خريطة طريق مستقبل المناخ في دبي، فيما يتحدث عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عن أجندة دبي الاقتصادية (D33) والسياحة المستدامة، وتتناول ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، موضوع أهمية الابتكار في مجال الحفاظ على الطبيعة، ويستعرض نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لاستعراض المستقبل البيئي العربي، ويتحدث توبي غريغوري مؤسس فريق المحيط العربي للتجديف، تجربته في جلسة تحمل عنوان «من الأطلسي إلى كوب 28»، فيما يتحدث الدكتور ماركوس إريكسون المؤسس المشارك والباحث في معهد «5 جيريس» عن إنقاذ المحيطات وحلول تحديات التلوث البلاستيكي العالمي.

وتتناول المدونة الكويتية الزينة البابطين المهتمة بمجال البستنة العضوية، والتي تحمل رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة «غينيس» لأكبر درس عن الزراعة. ويشهد أول أيام «أسبوع مستقبل المناخ» في «متحف المستقبل» ورشة عمل تقدمها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حول مفاوضات المناخ. ويعرض «مهرجان أفلام المناخ» في متحف المستقبل 3 أفلام قصيرة، فيما يستضيف «معرض صور المناخ» إبداعات 3 مصورين إماراتيين وهم عبيد البدور ونورا النيادي وحامد مشربك.

اليوم الثاني

وضمن فعاليات اليوم الثاني يتحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر «أسبوع مستقبل المناخ» عن مستقبل التجارة العالمية المستدامة فيما يتناول معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد موضوع أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول جديدة من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويستعرض آرثر هوانغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «مينيوي» أبرز جوانب الثورة في التصميم المعماري وعلاقته بالاقتصاد الدائري، وتتحدث الدكتورة عائشة عبدالله الخوري الباحثة الإماراتية، حول كيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون من أجل مستقبل أكثر خضرة، فيما يتحدث أندرو هدسون، مؤلف وباحث وزميل كلية الخيال في جامعة أي اس يو للعلوم والخيال، عن المسؤولية المناخية للصناعات الإبداعية في جلسة تضم أيضاً بريندن مكجييترك من متحف المستقبل، والفنانة والشاعرة الإماراتية شما البستكي.

كما يقدم عبداللطيف البنا، رائد الأعمال الإماراتي رؤيته حول المرونة الزراعية في المناخات القاسية، فيما يتحدث كل من تاكاشيجي ياماشيتا ويونغاه كانغ عن علاقة العمارة مع البيئة.

وتشمل فعاليات اليومين الثالث والرابع من «أسبوع مستقبل المناخ» مجموعة من ورش العمل المتخصصة في مجالات عدة مثل: فهم تغير المناخ، وعلاقة الأدب بالمناخ. وسيشهد اليوم الختامي جلسة حوارية خاصة تستضيف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «كوب28».