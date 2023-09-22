قمة آسيا للعمل الخيري تناقش قضايا المناخ

المصدر: (الشارقة - وام)

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شهدت قمة آسيا للعمل الخيري 2023 التي عقدت بعنوان «مفترق طرق مناخي: مسارات التغيير» إطلاق «تماسيك» صندوق الاستثمارات المملوك للدولة في سنغافورة، «تحالف آسيا للعمل الخيري» ليكون منصة تعاونية مكرسة لبناء القدرات والإمكانات وتنمية المجتمعات الخيرية وتسخير الشراكات عبر القطاعات المختلفة، لتنفيذ حلول آسيوية للتحديات العالمية.

ويضم التحالف أكثر من 80 عضواً وشريكاً من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وقد أثمر إطلاق الصندوق عن التعهد بتخصيص أكثر من مليار دولار لدعم مساعي التحالف وتحقيق أهدافه.

وألقى بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى «كوب28»، كلمة في «القمة» أكد فيها أهمية أن تكون منظومة القطاع الخيري مُهيكلة ومنسّقة لتسهم التمويلات الخيرية في دعم قضايا إدارة المناخ وحماية الطبيعة.