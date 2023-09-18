فتح باب المنافسة لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح الباب أمام المطورين وائتلاف المطورين لإبداء الاهتمام بشأن التنافس على تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات «تيار متردد» وفقاً لنموذج المنتج المستقل.

الحياد المناخي

وسيسهم المشروع في تحقيق خطة انتقال الطاقة وأهداف الاستدامة في أبوظبي، كما سيقوم بدور رئيسي في تحقيق أهداف دائرة الطاقة في أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويجسد هذا المشروع الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتحقيق إجراءات الاستدامة بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والخطط الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي.

تطوير وتمويل

ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (المحطة)، بسعة توليد تبلغ 1500 ميجاوات (تيار متردد)، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية ذات الصلة في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي.

كما يعتبر مشروع محطة الخزنة أحدث مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات الرائدة والاستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق لتحقيق أهداف إزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاقية

وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لنموذج المنتج المستقل المعتمد في إمارة أبوظبي، وسيتم تصنيفه على أنه مشروع طاقة مستقل بذاته وبموجب هذا المشروع سيدخل المطور أو ائتلاف المطورين في اتفاقية طويلة الأمد لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المنتجة في إمارة أبوظبي، وسوف يتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة فقط. يذكر أنه يتعين على الراغبين بالمشاركة في هذا المشروع تقديم خطاب إبداء الاهتمام بالعطاء في موعد أقصاه الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت أبوظبي من يوم الاثنين، الموافق 2 أكتوبر 2023 عن طريق البريد الإلكتروني: khaznapv.project@ewec.ae.