المنتدى يبحث تحديات الأمن الغذائي والطاقة والاستدامة

المصدر: الشارقة -عصام الدين عوض

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تواصلت صباح أمس فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «موارد اليوم... ثروات الغد»، بجلسات وخطابات ملهمة، تناولت العديد من القضايا المهمة، والتي من أبرزها، تحديات الأمن الغذائي، والطاقة والصحة والتعليم، والأمن السيبراني، والاستدامة في الموارد، والتدوير، وخلافها من القضايا، وذلك بحضور طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجمع من المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المشاركين في المنتدى.

وأكدت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في جلسة ملهم، أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والصحة والتعليم، وأن دور الإعلاميين وصناع الاتصال، هو رفع مستوى الوعي بالجهود الفردية والجماعية لحماية ثروات الأرض وتحقيق التنمية المستدامة.

دور رائد

وفي ذات الجلسة، تحدثت الشيخة شيخة القاسمي، منسقة المناصرة الذاتية والمتحدثة باسم ذوي الهمم في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حول رحلتها الشخصية والمهنية، وعن أهمية الإدماج والفرص العادلة للمعاقين في المجتمع، مشيدة بالدور الرائد للشارقة والإمارات في توفير بيئة ملائمة ومحفزة لتحقيق إمكاناتها الكاملة في دمج أصحاب الهمم، داعية إلى نشر التوعية والتعليم حول حقوق وقدرات ذوي الهمم، وإظهار أن الاختلاف هو نعمة وليس نقمة، لافتة إلى أن ذوي الهمم شهود على ما يمكن أن يحققه الإنسان من إنجازات عندما يحصل على الفرص الصحيحة والعادلة في المجتمع.

تقنيات

وفي خطاب ملهم آخر بعنوان: «كيف تساهم تقنيات المعرفة في تغيير المستقبل؟»، أكد الدكتور جير جراوس، المدير العالمي للتعليم في «كيدزانيا»، أن التكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق أهداف التعليم وليست غاية في حد ذاتها، كما أنه لا يمكن استخدام التقنيات الحديثة بشكل عشوائي، أو عبثي دون دراسة مسبقة للحاجات والتحديات التي تواجه المتعلمين والمعلمين، فالتكنولوجيا خادم لرؤيتنا وأهدافنا التعليمية، وليست مطلوبة بحد ذاتها».