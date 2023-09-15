تفاهم بين «التسامح» ومكتب «مبعوث التغير المناخي» لتعزيز التعايش والأخوة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة التسامح والتعايش ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، مذكرة تفاهم بين الطرفين تؤسس للتعاون معاً لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعن ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».

معدلات النجاح

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك السعي لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف «COP28» بالإمارات، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بأن يحقق هذا المؤتمر كافة أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكداً الحرص على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين الوزارة ومكتب المبعوث الخاص، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية في كل ما يتعلق بقضايا التغير المناخي، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار«COP28»، والتعاون معاً لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان.

دعوة

وأشار معاليه إلى التعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكافة الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة بجناح الإيمان في «COP28»، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية.

رؤية

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» إن رئاسة المؤتمر تحرص على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل «COP28» لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكداً التعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر، وفي هذا الإطار، ستتعاون رئاسة «COP28» مع وزارة التسامح والتعايش لضمان توفير منصة عالمية تعزز المشاركة الدينية وحوار الأديان.

وتنص مذكرة التفاهم على تولي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مهمة المفوض العام والمتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في «COP28»، كما ستقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على مشاركتهم النشطة في COP28.