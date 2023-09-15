«مصدر» شريك رئيسي في خارطة الطريق إلى «COP28»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن مشاركتها كشريك رئيسي في الطريق نحو مؤتمر الأطراف «COP28».

وكشريك رئيسي في خارطة الطريق إلى المؤتمر، سوف يكون لشركة «مصدر» حضور بارز على مدار فترة المؤتمر الممتدة لـ 12 يوماً، حيث سيكون لديها برنامج مكثف من الفعاليات والأنشطة والنقاشات والمنتديات. وسوف تستهدف فعاليات الشركة مجموعة واسعة من شرائح الجمهور، كما ستولي أهمية خاصة لدعم قادة الاستدامة من النساء والشباب الذي يتطلعون لبناء مسيرة مهنية في مجال الاستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تفخر مصدر بلعب دور ريادي في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في مجال الاستدامة والعمل المناخي.