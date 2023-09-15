صقر غباش ورئيس البرلمان الصيني يؤكدان أهمية شراكة البلدين

المصدر: بكين - البيان

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، جلسة مباحثات خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل الشراكة في كافة المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية الدبلوماسية البرلمانية وأهمية تفعيلها لدى المؤسستين البرلمانيتين من التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا محط الاهتمام المشترك وفي التواصل وتبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تأطير العلاقات القائمة وتنميتها في مختلف المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة.

حضر جلسة المباحثات - معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، قال معالي صقر غباش، يسعدني ان أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس الجمهورية، وتمنيات سموه لجمهورية الصين وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.

وأكد معاليه أن العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي وصلت إلى مستوى متقدم مما يتطلب منا كذلك أن نعزز العلاقات البرلمانية بيننا، لاسيما في هذه المرحلة التي تتعدد فيها الأزمات الدولية والتي تتطلب منا تحقيق مزيد من التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات.

وقدم معالي صقر غباش دعوة إلى تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، للحضور والمشاركة في المؤتمر البرلماني الخاص بمؤتمر كوب 28.