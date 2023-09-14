برامج الإسكان.. منظومة مستدامة لحماية البيئة والموارد الطبيعية

المصدر: أبوظبي - وام

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تطبق برامج الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتستعرض حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات الدولة في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب استنزاف الماء والكهرباء، بما يكفل أعلى مستويات الرفاه والاستدامة للسكان.

وخصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«المباني الصديقة للبيئة» لإبراز قصص النجاح الوطنية في تشييد مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها: «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وتعمل الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان في دولة الإمارات وفق منظور تنموي شامل لتوفير إسكان مستدام يحافظ على البيئة ويتمتع بجميع مقومات الحياة الكريمة والسعادة والاستقرار الأسري للمواطنين وأسرهم.

ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في مجال الطاقة والبيئة وجودة الحياة من خلال تشييد مساكن حكومية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

أنظمة خضراء

وعلى المستوى المحلي، تتواصل جهود تطوير منظومات الإسكان العصرية والمستدامة للمواطنين، حيث تتسم المشروعات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي بأعلى معايير الاستدامة. وحرصت هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها في عام 2012 على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للتحول لنهج الاقتصاد الأخضر، وعملت على تطبيق مستهدفات وإرشادات برامج العمل الوطنية الاتحادية والمحلية «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» و«الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».