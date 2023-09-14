جلسة تناقش دور الإعلام في قضية الأمن الغذائي

المصدر: الشارقة - وام

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أكد متحدثون أهمية تسليط الإعلام الضوء على قضية الأمن الغذائي وتثقيف الجمهور على اختلاف شرائحه حول هذه القضية وكيف يمكن أن يكونوا داعمين في سياق مواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات» خلال فعاليات اليوم الثاني من «ملتقى الإعلام العالمي» الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات (وام) بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وضمن الفعاليات التي يعقدها «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي».

إعلام متخصص

وأكدوا خلال الجلسة التي أدارها يوسف النعيمي الخبير الإعلامي في وكالة أنباء الإمارات (وام)، أهمية بناء إعلام متخصص ببعض القضايا الكبرى كقضية المناخ والأمن الغذائي، وكذلك أهمية تحميل التقارير الإعلامية الخاصة بقضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي أبعاداً إنسانية.

وقالت فاطمة السالم - مدير عام وكالة أنباء الكويت (كونا): «الإنسان دائماً يشعر بأن أي أزمة يمكن أن تحدث قد تصيب غيره من الأشخاص دون أن تصيبه، ونحن في دول مجلس التعاون قد لا نشعر بأزمة الأمن الغذائي، وهنا دور الإعلام في التوعية بهذه القضية المهمة حتى في البلدان والمجتمعات غير المتأثرة بشكل مباشر في الوقت الراهن».

أهمية

وتحدثت السالم عن أهمية تبسيط القصص الإخبارية واللغة المستخدمة في التقارير التي تتحدث عن بعض القضايا الكبرى، ووضعها في قالب إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف الشرائح وأهمية تطوير الكوادر الصحافية وتدريبهم على تناول بعض القضايا كالاستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي بشكل أكثر مهنية وأكثر قرباً من الجمهور.