دائرة الزراعة تستعرض تجربة التنمية المستدامة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد المهندس الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن مشاركة الدائرة في منتدى الاتصال الحكومي في الإمارة تندرج ضمن سعيها لإبراز جهود الدائرة وأهدافها الاستراتيجية نحو تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وتحقيق الاستدامة فيها، وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي والحيوي في الشارقة والتي تعد من أهم الأولويات الاستراتيجية للإمارة، بالإضافة إلى نشر التوعية بمفاهيم تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية الحديثة، وتطبيق أدوات زيادة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسات التي نظمتها الدائرة، والتي ترتبط بشكل وثيق بقضايا الاستدامة الزراعية والحيوانية، وتسليط الضوء على التجربة الفريدة والناجحة لإمارة الشارقة في مجال التنمية الزراعية المستدامة.