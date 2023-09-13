ملتقى عالمي يناقش دور الإعلام في قضايا الاستدامة

المصدر: الشارقة - وام

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انطلقت، أمس، أعمال «ملتقى الإعلام العالمي» الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن الفعاليات الاستباقية التي يعقدها «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» قبيل بدء دورته الـ12 اليوم في مركز إكسبو الشارقة. ويناقش الملتقى على مدار يومين «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة» بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وشركاء وكالة أنباء الإمارات (وام) من داخل الدولة وخارجها.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن وكالة أنباء الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية، لاسيما المكاتب الإعلامية المحلية، وتدرك أن هذه الشراكات من شأنها تعزيز العمل الإعلامي والإخباري النوعي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً.

وأكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في كلمته، أنه منذ إطلاق الدورة الأولى من المنتدى حرصنا على تعزيز الشراكة بين الإعلام والاتصال الحكومي وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف وتتطلب التعاون المتواصل لبناء ثقافات، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات ضمن شراكات تكاملية وتفاعلية. وتعقد ضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، 5 جلسات حوارية.