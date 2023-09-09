شما المزروعي: إعطاء الشباب الأولوية لمواجهة تحديات المناخ

المصدر: نيروبي - وام

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شاركت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف «COP28» في زيارة ميدانية إلى العاصمة الكينية نيروبي خلال فعاليات أسبوع المناخ الأفريقي، حيث أطلق فريق رائدة المناخ للشباب سلسلة من المبادرات التفاعلية التي تستهدف إعطاء الشباب الأولوية لمواجهة تحديات المناخ والتأكيد على دورهم المحوري في جهود الاستدامة والعمل المناخي. وقالت معالي المزروعي: «تعتبر قارة أفريقيا الأعلى في نسبة الشباب عالمياً، ومن المهم أن ندعم أصواتهم وآراءهم، وبالأخص الفئات التي لم تحظ بفرصة المساهمة في مجال العمل المناخي في وقت سابق، مؤكدة مساعي رئاسة «COP28» لمنح دور أكبر للشباب ضمن النقاشات والحوارات الخاصة بالعمل المناخي من أجل التعريف بوجهات نظرهم وتطلعاتهم والاستفادة من طاقاتهم، لاسيما الشباب من أفريقيا ودول الجنوب العالمي».

وخلال مشاركتها في حدث «الطريق إلى نيروبي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعد» بحضور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أكدت معاليها الحاجة الملحة لإعادة تقييم الوضع الحالي وتفعيل مشاركة الشباب في العمل المناخي، مشيرة إلى مواصلة مهمتها كرائدة المناخ للشباب لتعزيز إشراك الشباب بصناعة نموذج ناجح لمؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وقامت معاليها على هامش أسبوع المناخ الأفريقي بزيارة المناطق الأكثر تضرراً من تداعيات المناخ في العاصمة الكينية. وشملت زيارتها لحي كيبيرا الذي يعد أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي، حيث اجتمعت بممثلي الشباب الذين يسعون لتطبيق العديد من المبادرات لمواجهة تداعيات تغير المناخ على مجتمعاتهم، وقامت بتوجيه دعوة لاستضافة عضوين من الشباب الأفريقي المتميز من أجل حضور COP28.