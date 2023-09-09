هزاع بن زايد: قضايا المناخ أولوية وطنية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس «نادي صقاري الإمارات» المنظم للمعرض.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن شعار دورة هذا العام «استدامة وتراث.. بروح متجددة» يأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ما يؤكد حرص الدولة المستمر على دعم قضايا البيئة والمناخ، وتصدر مفهوم الاستدامة اهتماماتها بوصفها أولوية وطنية كبرى لدولة الإمارات.

وتفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عدداً من الأجنحة الإماراتية والعربية والدولية المشاركة في المعرض، حيث استمع سموه من ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، إلى شرح عن فعاليات دورة هذا العام التي تشهد مشاركة 1220 عارضاً وعلامة تجارية قدموا من مختلف أنحاء العالم.

تطور

وأشاد سموه بالتطور الكبير الذي حققه المعرض على امتداد دوراته العشرين، إذ إنه أصبح منصة رئيسية للحفاظ على التراث الذي يعد جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، مشيداً سموه بحسن تنظيم المعرض وحيويته واتساع نطاق فعالياته عاماً بعد عام، ونجاحه في استقطاب مختلف الشرائح العمرية للجمهور.

بوابة إلكترونية

من جهة أخرى احتفل الجناح التفاعلي المتجدد للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في المعرض بإطلاق البوابة الإلكترونية (التعلم للمحافظة على الطبيعة) لبرنامجه التعليمي - نموذج الحبارى المخصصة للمعلمين والطلاب وطالبات التعليم العام بدولة الإمارات.

وتقدم البوابة العديد من الدروس التعليمية والألعاب التفاعلية في قالب ترفيهي ممزوج بالمعلومات المثيرة عن الموروثات الشعبية وتقاليد السنع والضيافة والشغف بحب الطبيعة بكل ما فيها من أنواع وترسيخ مبادئ الاستدامة وصون بيئة الأرض في مواجهة التحديات المعاصرة مثل التلوث والتغير المناخي والمخاطر المحدقة بالإنسان والعديد من أنواع الكائنات الحية.

نادي التراث

واختتم نادي تراث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، مشاركتهما المتميزة في الفعاليات.

وشهد جناح النادي واللجنة عدداً من الفعاليات التراثية والثقافية التي لفتت أنظار الجمهور والتي أثرت موضوع المعرض، منها ورشة عمل في المنصة بعنوان «أهمية وكيفية الحفاظ على تراث وعادات دولة الإمارات»، تناولت العمل الذي يقوم به نادي تراث الإمارات للحفاظ على تراث وتقاليد الإمارات وذلك عبر برامج مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له والمشروعات التي أنجزها ومنها معجم اللهجة الإماراتية، والدورات والندوات التي تستقطب الطلاب الجامعيين، والدورات التدريبية التراثية، كما سلطت الورشة الضوء على دعم نادي تراث الإمارات لأصحاب المتاحف الخاصة والباحثين والشعراء ودعم المكتبات الجامعية، مع التنويه بمكتبة زايد التابعة للنادي وما تحويه من مراجع مهمة متاحة للباحثين.