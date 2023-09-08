محمد بن سلطان: «COP28» لحظة حاسمة لتجاوز آثار تغير المناخ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، جهود الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في دبي نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المبادرات العديدة التي يتبناها نادي أبوظبي للرياضات البحرية تتماشى مع أهداف المؤتمر العالمي.

وأكد أن المؤتمر يمثل لحظة حاسمة للعالم، للاصطفاف خلف إجراءات إيجابية لتجاوز الآثار السلبية التي يحدثها تغير المناخ في العالم، بعد أن أعدت الإمارات برنامجاً طموحاً لوضع حلول ملموسة وفعالة في المجالات كافة بهذا الجانب عبر نهج يطبق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف.

وأضاف: «إنه منذ الإعلان عن استضافة الدولة لهذا المؤتمر العالمي، انطلقت العديد من المبادرات البناءة، ونحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية نعمل منذ سنوات طويلة للحفاظ على البيئة، من خلال الحملات التي ينظمها النادي، لتنظيف الشواطئ وأعماق مياه البحر من المخلفات، لجعل هذه المواقع نقية ونظيفة حفاظاً على الثروة البحرية، وجعل الشواطئ أكثر جاذبية لروادها».