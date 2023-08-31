«الوطني للأرصاد» يطلق حملة بحثية لتحسين الاستمطار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عن انطلاق حملة بحثية ميدانية جديدة بعنوان «كلاود آي إكس: تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية لمواد الاستمطار المختلفة عن طريق الشحن الكهربائي» بالتعاون مع شركة سبيك الأمريكية؛ وذلك بهدف دراسة فعالية مواد التلقيح في تحسين قدرات عمليات الاستمطار عن طريق الشحن الكهربائي ومن دونها.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومدير عام المركز: «تعكس الحملة البحثية الدور الفعال الذي يقوم به المركز الوطني للأرصاد في دعم البحوث المبتكرة في المجالات المرتبطة بالأولويات الوطنية للإمارات منها أمن المياه».

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «نسعى من خلال الحملة إلى نقل تطورات المشروع الخاص بتطوير الصفات الكيميائية والفيزيائية لمواد الاستمطار بالشحن الكهربائي ضمن الدورة الرابعة للبرنامج وتجربتها على أرض الواقع».