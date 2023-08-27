الإمارات: اعتماد يوم عالمي للطاقة النظيفة يسرع خفض الانبعاثات

المصدر: (دبي - وام)

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أكدت الإمارات أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «26 يناير» يوماً عالمياً للطاقة النظيفة خطوة رائدة سوف تشجع العالم على تبني حلول لتسريع منظومة تحول الطاقة والوصول إلى مستهدفات خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن إعلان اليوم العالمي للطاقة هو تتويج للجهود المشتركة بين الإمارات وبنما من خلال تقديم مشروع القرار لاعتماد الأمم المتحدة اليوم، وهو ما يبرز حرص الإمارات على تبني حلول الطاقة النظيفة على نطاق عالمي ودفع الدول إلى وضع تلك الحلول على رأس أولوياتها في مسيرتها لتسريع تحول نظم الطاقة فيها.

مريم المهيري: اعتماد يوم عالمي للطاقة النظيفة خطوة رائدة