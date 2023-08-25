تمويل العمل المناخي يتصدر«كوب 28»

المصدر: (إعداد – نهى حوّا)

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أفاد ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»، في حديث متلفز مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن تمويل العمل المناخي سيكون له حيز مهم في مؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي في نوفمبر، وأنه يتعين أن يكون التمويل متاحاً أكثر، وأسهل وصولاً للدول النامية، والمهم أيضاً أن تكون كلفته مقبولة.

وتحدث عن إجراء محادثات حول العالم مع العديد من أصحاب المصلحة المختلفين بخصوص التحديات التي يواجهونها، كانت حصيلتها وجود رغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المناخ، لكن في حالات كثيرة هذا كان يستلزم توفير التمويل لهم للقيام بذلك، وبصورة خاصة في العالم النامي الذي يسعى جاهداً للتغلب على التحديات الإنمائية.

وعن النجاح الذي تم تحقيقه، أفاد أن الحديث تركز بداية على تعهد الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في الحد من تغير المناخ، ولماذا لم يجر الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن، ثم شهد العالم تقدماً في هذا الشأن بفضل دعم كثيرين، بما في ذلك كندا وألمانيا، وفي قمة باريس المالية أخيراً، قالت الدول بشكل واضح إن لديها النية لإظهار كيف ستفي بتعهداتها بتمويل 100 مليار هذا العام.

وأكد أن هذا المبلغ لا يفي بالمتطلبات، ويتعين الانتقال من مئات الملايين إلى تريليونات من الاستثمارات السنوية في سبيل معالجة قضية تغير المناخ، ما يعني أن العالم بحاجة إلى الحكومات لتقديم المزيد، وإلى إشراك القطاع الخاص.